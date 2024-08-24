Алаудинов заявил об уничтожении более половины ресурсов ВСУ на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные сумели уничтожить более половины ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев бросил на курское направление, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Нам остается только доработать то, что мы делаем", – подчеркнул он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Вместе с тем, военные российской 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота смогли освободить один из населенных пунктов на курском направлении, отметил Алаудинов в беседе с ТАСС.

По словам военнослужащего, в настоящее время ВС РФ продолжают зачистку российского региона от ВСУ. Россиские формирования удерживают и уничтожают украинских боевиков, отметил он.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, а в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

К настоящему моменту украинские подразделения блокированы, сейчас российские войска выдавливают их из населенных пунктов, уточнял командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Общие потери украинцев на этом направлении составили 5 137 солдат и 69 танков.