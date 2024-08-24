Три ракеты ВСУ уничтожены над Курской областью вечером 23 августа

Фото: Министерство обороны РФ

Три ракеты противника уничтожены над Курской областью вечером 23 августа. Врио главы региона Алексей Смирнов рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Губернатор поблагодарил силы противовоздушной обороны и защитников границы.

Бои с украинскими военнослужащими не прекращаются в Курской области с 6 августа. Обстановка в регионе отнесена к ЧС федерального характера.

По последним данным, ВСУ потеряли на курском направлении 5 137 бойцов и 69 танков.

Пиротехники МЧС России работают над обезвреживанием взрывоопасных предметов в Курской области. Так, в ходе обследования местности специалисты обнаружили боевую часть ракеты "Точка-У".

