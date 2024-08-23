Пентагон признал, что разрешил Киеву использовать оружие США в Курской области

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Вашингтон разрешил Киеву применять американское оружие при нападении на Курскую область. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов", – цитирует Сингх РИА Новости.

Вместе с тем она добавила, что у американской стороны все еще остались вопросы касательно целей атаки ВСУ на российский регион.

Российские силы продолжают вести бои с украинскими формированиями в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, там действует режим контртеррористической операции.

По информации на 22 августа, украинская армия за все время боевых действий в Курской области потеряла более 4,7 тысячи человек. Из приграничных регионов выехали 133 тысячи из 152 проживавших здесь жителей.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты могли бы "по щелчку пальцев" остановить действия Украины в Курской области, если бы хотели этого. По его мнению, в Вашингтоне все знают и ничего без их ведома не происходит.