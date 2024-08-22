Зеленский провел совещание с Сырским в граничащем с Курской областью регионе

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в приграничье Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим украинскими Вооруженными силами (ВСУ) Александром Сырским.

"Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на торецком и покровском направлениях", – рассказал лидер киевского режима в своем телеграм-канале.

Регион Украины, в котором состоялась их встреча, находится на границе с российской Курской областью, где армия РФ продолжает выбивать из страны формирования ВСУ.

Там введен режим ЧС федерального характера, также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении составили более 4,7 тысячи солдат и 68 танков.

Зеленский называл причиной атаки украинской стороны на российский регион медлительность западных стран. По его словам, если бы они отменили ограничения на применение оружия по территории РФ, то у ВСУ не было бы необходимости проводить данную операцию.