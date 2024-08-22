Мирошник: МИД РФ располагает сведениями о расстрелах жителей Курской области

22 августа, 18:25Происшествия
Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"
МИД РФ располагает сведениями о расстрелах мирных жителей в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Встречались с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей и ребенка <...> Мы соединили наши усилия в сборе подтвержденных, достоверных данных о преступлениях, преступных действиях, которые были совершены", – цитирует его ТАСС.
У дипломатов есть данные о расстрелах гражданских авто, а также по разрушению социальных учреждений и медицинских организаций. Все полученные сведения будут задокументированы и переданы международной комиссии, добавил дипломат.
Бои с украинскими войсками идут в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также действует режим контртеррористической операции. Из приграничных регионов выехали 133 тысячи из 152 проживавших здесь жителей. Общие потери украинцев составили более 4 700 солдат и 68 танков.
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