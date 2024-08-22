Посол РФ Антонов: США могли бы "по щелчку пальцев" остановить ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

США могли бы "по щелчку пальцев" остановить действия Украины в Курской области, если бы хотели этого. Об этом в эфире Первого канала заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Как отметил российский дипломат, он убежден, что ничего в Киеве не делается без "отмашки из Вашингтона".

"Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при президенте Украины Владимире Зеленском", – сказал Антонов.

По его мнению, в США все знают и ничего без их ведома не происходит.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также действует режим контртеррористической операции. Из приграничных регионов выехали 133 тысячи из 152 проживавших здесь жителей. Общие потери украинцев составили более 4 700 солдат и 68 танков.

При этом МИД РФ располагает сведениями о расстрелах мирных жителей в Курской области. Об этом ранее заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Все полученные сведения будут задокументированы и переданы международной комиссии, добавил дипломат.