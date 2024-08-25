Алаудинов сообщил о беспрерывных боях в Курской области

Фото: ТАСС/Александр Река

Боевые действия в Курской области осуществляются без перерывов, однако обстановка характеризуется как контролируемая и рабочая. Об этом сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

При этом он уточнил, что серьезных изменений на линии боевого соприкосновения не произошло.

Бои с украинскими формированиями продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО, который распространили в Белгородской и Брянской областях.

По последним данным, с 6 августа ВСУ потеряли на курском направлении уже более 5 800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей и 37 артиллерийских орудий.

ВС РФ удалось уничтожить больше половины ресурсов украинской армии, которые Киев перенаправил в Курскую область. Сейчас российские военные продолжают зачистку региона от украинских формирований, рассказал Алаудинов.

