Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали несколько боевых бронированных машин ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, во время разведывательных мероприятий военнослужащие группировки "Север" заметили движение нескольких боевых машин украинской армии. После анализа полученных разведданных было решено открыть огонь по противнику. Цели уничтожены с применением "Ланцета" и различных боевых дронов.

Бои ВС РФ с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

За все время боев на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи человек, а также 71 танк, 30 БМП, 57 бронетранспортеров и 372 боевых бронированных машины.

Российские военнослужащие смогли уже уничтожить больше половины ресурсов украинской армии, которые Киев бросил на курское направление. ВС РФ продолжают зачистку региона от формирований ВСУ, рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.