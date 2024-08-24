В Курскую область доставлено свыше 3 тыс тонн гуманитарной помощи

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи было доставлено в Курскую область, заявил в ходе пресс-брифинга официальный представитель МЧС РФ в оперативном штабе Артем Шаров.

"За сутки 7 автомобильными колоннами доставлено 80 тонн грузов. Всего в Курскую область 109 колонн доставили около 3 тысяч тонн гуманитарной помощи", – цитирует его ТАСС.

Также планируется, что в субботу, 24 августа, в регион прибудут еще 6 партий помощи. Гуманитарный груз будет распределен по пунктам временного размещения и центрам выдачи помощи.

Вместе с тем МЧС РФ помогло воссоединиться 270 семьям, которые были эвакуированы из приграничных районов Курской области, отметил Шаров.

Ведомство ведет работу по поиску тех эвакуированных курян, с которыми не смогли установить связь родственники. Данные мероприятия проходят при активном участии членов волонтерских организаций и администраций ПВР, отметил представитель министерства.

Кроме того, пиротехники МЧС России работают над обезвреживанием взрывоопасных предметов в Курской области. К настоящему моменту саперы уничтожили более 150 боеприпасов, а также обнаружили боевую часть ракеты "Точка-У". Ее и все остальные обломки вооружения обезвредили на специальном полигоне.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, а в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Общие потери украинцев в ходе боев на данном направлении составили свыше 5,5 тысячи военных и 71 танк.