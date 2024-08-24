Потери ВСУ на курском направлении превысили 5,5 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 5,5 тысячи военных за все время боев на курском направлении, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В общей сложности к ходе боевых действий на территории Курской области украинские формирования лишились 71 танка, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров и 372 боевых бронированных машины.

Также российские военные уничтожили 170 автомобилей ВСУ, 36 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов и 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказались три HIMARS и одна MLRS.

Кроме того, были ликвидированы 7 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и 4 единицы инженерной техники. Так, ВС РФ подбили 2 инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Военнослужащие России продолжают вести операцию по уничтожению формирований ВСУ, подчеркнули представители Минобороны.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, а в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

При этом российские военные сумели уничтожить более половины ресурсов ВСУ на курском направлении, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, в настоящее время войска России продолжают зачистку российского региона от ВСУ.