Путин провел встречу с руководством войск, действующих в зоне СВО

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Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск, которые действуют в зоне спецоперации. Президент пообщался с военными на одном из командных пунктов Минобороны, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства выслушал доклады начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергея Рудского.

Офицеры рассказали российскому лидеру о том, как идет борьба с атаковавшими Курскую область формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в их докладах была представлена информация о мерах, принятых для их уничтожения, и нынешних результатах ведения СВО.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, а в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

При этом российские военные сумели уничтожить более половины ресурсов ВСУ на курском направлении, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, в настоящее время войска России продолжают зачистку российского региона от ВСУ.

Общие потери украинцев на этом направлении составили 5 137 солдат и 69 танков.