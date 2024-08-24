Четыре украинские ракеты уничтожены над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре ракеты ВСУ ликвидировали утром над Курской областью. О попытке вражеской атаки рассказал врио губернатора Алексей Смирнов.

"Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", – говорится в его официальном телеграм-канале.

Накануне вечером были уничтожены три ракеты противника.

Бои с украинскими боевиками ведутся в Курской области с 6 августа. На территории региона установлен режим ЧС федерального характера.

Всего на этом направлении противник лишился 5 137 боевиков и 69 танков.

Владимир Путин принял решение о суровом ответе на ситуацию, сложившуюся в Курской области в результате нападения украинских боевиков, отметил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.

