24 августа, 11:17Происшествия
Четыре украинские ракеты уничтожены над Курской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Четыре ракеты ВСУ ликвидировали утром над Курской областью. О попытке вражеской атаки рассказал врио губернатора Алексей Смирнов.
"Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", – говорится в его официальном телеграм-канале.
Накануне вечером были уничтожены три ракеты противника.
Бои с украинскими боевиками ведутся в Курской области с 6 августа. На территории региона установлен режим ЧС федерального характера.
Всего на этом направлении противник лишился 5 137 боевиков и 69 танков.
Владимир Путин принял решение о суровом ответе на ситуацию, сложившуюся в Курской области в результате нападения украинских боевиков, отметил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.
Российская армия отбила несколько атак ВСУ в приграничных районах Курской области