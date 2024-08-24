Россия вернула 115 военных, попавших в плен на курском направлении

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Россия добилась обмена 115 военнослужащих, попавших в плен ВСУ на курском направлении. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Украинская сторона, в свою очередь, тоже получила 115 военнопленных. Представители ОАЭ выступили посредниками в переговорах.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", – уточнили в ведомстве.

В скором времени бойцы ВС РФ вернуться в Россию, где пройдут реабилитацию и лечение на базе медучреждений Минобороны.

Бои с украинскими боевиками ведутся в Курской области с 6 августа. На территории региона установлен режим ЧС федерального характера.

Всего на этом направлении противник лишился 5 137 боевиков и 69 танков.

Российские военные сумели уничтожить более половины ресурсов Вооруженных сил Украины, которые Киев бросил на курское направление, доложил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

