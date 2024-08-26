Алаудинов заявил, что войска РФ доминируют по всей линии боевого соприкосновения

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска доминируют по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

"Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия", – сообщил он.

Алаудинов сообщал ранее, что боевые действия в Курской области осуществляются без перерывов, однако обстановка характеризуется как контролируемая и рабочая.

Так, по данным на 25 августа, ВСУ с начала боев в Курской области потеряли более 5 800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины и прочей техники.

Бои между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.