Путин заслушал доклады командиров, действующих у границы с Украиной

Фото: kremlin.ru

Командиры, действующие у границы с Украиной, доложили Владимиру Путину о ситуации на линии боевого соприкосновения. На официальном сайте Кремля появилась информация о прошедшем накануне поздно вечером совещании.

Свои доклады главе государства представили командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка.

Также президент заслушал предложения по развитию ситуации в зонах их ответственности.

Ранее Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск, которые действуют в зоне спецоперации. Президент пообщался с военными на одном из командных пунктов Минобороны.

Офицеры рассказали российскому лидеру о результатах ведения СВО, а также о том, как идет борьба с атаковавшими Курскую область формированиями ВСУ. В их докладах была представлена информация о мерах, принятых для уничтожения боевиков.

