Украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области

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Военные ВСУ занимались мародерством в Курской области. Они воровали телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь и еду, рассказал украинский военнопленный Николай Тяжкороб в видео Минобороны РФ, которое было предоставлено ТАСС.

"Нас размещали в гражданских домах. Военнослужащие мародерили. Они как заходили, не успевали раздеваться, уже начинали шмон наводить", – сообщил он.

Как отметил военнопленный, командиры не рассказывали, что солдат направляют в российский регион.

"Люди бы знали, куда идут. А так половина сбежали, потому что у них были деньги – те, кто постарше, водители, у них были документы. Они сбежали, да и все. А мы, у которых нет ничего с собой, не можем сбежать", – сказал Тяжкороб.

По его словам, украинские войска не желают продолжения боевых действий. Тяжкороб также отметил, что сразу согласился сдаться из-за ранения. Российские силы предоставили воду и чай, подчеркнул военнопленный.

Он добавил, что сначала боялся плохого отношения в плену, о котором говорили украинские командиры, однако ВС РФ нормально отнеслись к нему.

Ранее украинский военнопленный Анатолий Власенко рассказал, как его отправили в якобы пустой дом, где он попал в плен. По словам бойца, командование ВСУ обманным путем отправило подразделение на штурм, сказав занять позиции в двухэтажном доме и держать оборону. Также он рассказал и об отношении украинского командования к своим бойцам, заявив, что их "кидают на мясо".

