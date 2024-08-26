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26 августа, 13:57

Политика

Военный ВСУ рассказал, как командование обманным путем отправило подразделение на штурм

Фото: ТАСС/AP/24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk

Украинский военнопленный Анатолий Власенко рассказал, как его отправили в якобы пустой дом, где он попал в плен. Видео с его заявлением опубликовало Минобороны РФ.

По словам бойца, командование ВСУ обманным путем отправило подразделение на штурм, сказав занять позиции в двухэтажном доме и держать оборону.

"Сказали, что там ничего нет, чтобы заходили в дом. По нам начали стрелять, мы кричим, что мы свои. Нам сказали, что будут встречать. Мы в ответ не стреляли. Кричим: "Мы свои". Говорят: "Руки вверх, раздевайтесь". Разделись, сложили оружие", – сказал Власенко.

Также он рассказал и об отношении украинского командования к своим бойцам, заявив, что их "кидают на мясо".

Военнопленный ВСУ, участвовавший в атаке на Курскую область и назвавшийся Русланом Полторацким, также сообщил о бесцельности нападения. Боец призвал сослуживцев сложить оружие.

В свою очередь, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявлял о росте числа пленных боевиков ВСУ в Курской области. По его словам, военные ВСУ попадают в плен как через солдат "Ахмата", так и через другие подразделения российской армии, которые успешно координируют между собой.

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