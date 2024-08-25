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25 августа, 08:23

Политика

Освобожденные из плена российские военные прилетели в Россию

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Освобожденные из плена ВСУ российские военные прилетели в Россию в ночь на 25 августа. Кадрами приземления Ил-76 с солдатами на борту поделился телеканал "Звезда".

Воздушное судно доставило военнослужащих в аэропорт в Подмосковье.

Ранее стало известно, что Россия добилась обмена 115 военнослужащих, попавших в плен ВСУ в результате боев в Курской области. Украина, в свою очередь, вернула своих 115 бойцов. Сначала российских солдат доставили в Белоруссию, где у них появилась возможность связаться с близкими.

Работа по возвращению российских военных из украинского плена будет продолжена, пообещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она рассказала, что освобожденным военнослужащим предстоит пройти реабилитацию, а при необходимости и лечение.

Самолет с освобожденными российскими военнопленными приземлился в Подмосковье

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