Кадыров опубликовал разговор Алаудинова с украинскими пленными

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео допроса украинских военнопленных, которые были пойманы группой "Каштан" спецназа "Ахмат". Допрос проводил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам пленных ВСУ, украинские силы привезли их в Курскую область обманным путем. Кроме того, в телефоне одного из них нашли запись, в которой он "хвалился" на камеру, что едет убивать русских. Также военнопленные заявили, что в плену на них "снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла".

Кадыров выразил благодарность Алаудинову и всем бойцам ВС РФ за эффективную работу и образцовую службу.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с украинскими формированиями. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 18 августа, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 3 460 военных, 50 танков и 45 бронетранспортеров.

За последние сутки более 1 700 человек были вывезены из четырех приграничных районов Курской области. Кроме того, автоколонны МЧС РФ привезли в регион уже около 2,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, которые распределяются по пунктам временного размещения и центрам выдачи.