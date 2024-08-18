Мэр Львова Садовый назвал страшной цену нападения ВСУ на Курскую область

Фото: AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

Мэр украинского города Львов Андрей Садовый заявил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), что нападение ВСУ на Курскую область имеет "страшную цену".

Свою публикацию Садовый сопроводил кадрами с похорон трех украинских солдат, один из которых, по его словам, был убит под Курском, а двое других – в Сумской области и в ЛНР.

Белорусский президент Александр Лукашенко также указал на то, что Владимир Путин совместно с Вооруженными силами РФ "снесет" ВСУ в Курской области. По его словам, Украина, организовав "операцию" по проникновению в Курскую область, рассчитывая выиграть лучшие позиции в случае возможного возобновления переговоров, но эта тактика уже не сработает.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои между ВС РФ и ВСУ. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

