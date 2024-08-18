Лукашенко: эскалация со стороны Украины подталкивает РФ на асимметричные меры

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Обострение Украиной конфликта подталкивает Россию к применению ассиметричных мер, включая использование ядерного оружия. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Знаю точно, что на Украине были бы очень рады, если бы Россия или мы применили там тактическое ядерное оружие. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось", – добавил он.

В связи с этим Лукашенко указал на необходимость возобновления переговорного процесса. Он считает, что его нужно начать с того, на чем он закончился в Стамбуле. Однако, по его словам, если этого не произойдет, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины.

Как утверждает белорусский президент, для этого в Белоруссии подготовлены ракетные комплексы "Искандер", с помощью которых можно будет нанести удар снарядами с ядерными боеголовками. Он также подчеркнул, что Минск вместе с Москвой видит, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против Союзного государства.

"Мы видим с президентом России Владимиром Путиным, что могут уже открыто включиться, не пряча это, натовские войска. Прямо военными соединениями войдут на Украину", – уточнил Лукашенко.

В середине июня российский президент обозначил ряд условий для Киева, при которых РФ готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Среди них полный вывод ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, официальное уведомление о том, что Украина не присоединится к НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины и прочие условия.

Тем не менее после недавней атаки украинских подразделений на Курскую область Путин подчеркнул, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики в РФ, не о чем говорить.

