Мирошник: Киев поставил на паузу мирные переговоры из-за атак на Курскую область

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Киев поставил тему мирных переговоров с Россией на долгосрочную паузу атаками на Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во время брифинга.

"Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами", – цитирует дипломата ТАСС.

Бои между ВС РФ и ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа, после того как украинцы вторглись на территорию России. В регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в трех областях – Курской, Белгородской и Брянской – действует режим КТО.

По данным на 13 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.

В результате атак со стороны ВСУ погибли не менее 12 мирных жителей, а ранения получили еще 120.

В рамках помощи пострадавшим Москва направила в Курскую область свыше 300 тонн продуктов, а также одежду и предметы гигиены. При этом столичные медицинские работники продолжают оказывать помощь как поступившим в московские стационары, так и непосредственно пострадавшим на территории области.

