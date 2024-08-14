Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют Суджу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины не контролируют город Суджа в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова.

По его словам, там находятся подразделения российской армии. Вместе с тем в городе идут ежедневные боестолкновения, уточнил генерал-майор.

Как рассказал Алаудинов, в Мартыновке ВСУ был нанесен серьезный урон. Через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области, добавил он.

Ранее Алаудинов говорил, что российские силы завершают блокирование ВСУ на территории региона. В ближайшее время ВС РФ перейдут в повсеместное наступление, чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника, подчеркивал он.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 13 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.

Из-за атак украинских бойцов погибли как минимум 12 мирных жителей, ранены свыше 120 человек. Правительство РФ направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим. Средства на это выделят из резервного фонда кабмина.

