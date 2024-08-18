Лукашенко заявил, что Путин и ВС РФ "снесут украинских военных" в Курской области

Фото: depositphotos/palinchak

Владимир Путин совместно с Вооруженными силами РФ "снесет" ВСУ в Курской области. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Он также указал на то, что Украина, организовав "операцию" по проникновению в Курскую область, идет на повышение ставок, рассчитывая выиграть лучшие позиции в случае возможного возобновления переговоров. Однако, как утверждает Лукашенко, эта тактика уже не сработает.

"В такой ситуации и в подобных кто с ними будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок – это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит", – отметил белорусский лидер.

Кроме того, по словам Лукашенко, Украина подготовила к нападению на Курскую область мощные группировки наемников. Он предположил, что это могли быть граждане Польши.

"В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне. Остальных дооснастили", – объяснил президент Белоруссии.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои между ВС РФ и ВСУ. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

