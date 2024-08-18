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18 августа, 12:14

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Алаудинов: противник остановлен на участке в Курской области, где находится "Ахмат"

"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Вооруженные силы Украины остановлены на всем участке Курского направления, где находится спецназ "Ахмат". Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что украинские формирования предпринимают "отчаянные попытки" попасть на территорию РФ, которая находится под контролем "Ахмата". Кроме того, Алаудинов рассказал, что 18 августа российским военным удалось ликвидировать боевую бронемашина ВСУ.

Также он указал на то, что большое число украинских военных уже ликвидировано на курском направлении, включая тех, кто пытался прорваться на подконтрольные "Ахмату" участки.

"Обстановка подконтрольная", – подытожил он.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

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