Более 1,7 тысячи человек эвакуированы за сутки из приграничья Курской области

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Более 1 700 человек были вывезены из четырех приграничных районов Курской области за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 24 регионах страны уже работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, в том числе 3 тысячи детей", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Курскую область автоколонны МЧС РФ смогли привезти уже около 2,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, которые распределяются по пунктам временного размещения и центрам выдачи. При этом за последние сутки 13 колоннами в регион доставлено около 300 тонн гумпомощи.

Пиротехники МЧС России во время обследования территории одного из населенных пунктов Курской области обнаружили и уничтожили около 5 суббоеприпасов М77, а с начала работ им удалось обезвредить примерно 123 взрывоопасных предмета и очистить свыше 8 гектаров от ВОП.

Сбор помощи для пострадавших продолжается в 14 штабах "Москва помогает" по всему городу. Так, один из них находится в Никольском храме в Покровском на Бакунинской улице, он работает каждый день до 18 часов.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

