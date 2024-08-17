Собянин: еще 60 тысяч единиц гуманитарной помощи доставлено в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Очередной гуманитарный груз, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставили в Курскую область, ообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В нем порядка 60 тысяч единиц гуманитарной помощи: это продукты питания, бутилированная вода, новая одежда и другие жизненно важные предметы. Сейчас их распределяют по всему региону в пункты временного размещения людей.



По словам мэра, новую партию помощи собрали и отправили менее чем за неделю.



Товары, необходимые для жителей Курской области, принимают в штабах "Москва помогает" и на площадках форума "Территория будущего. Москва 2030". Гуманитарный груз готовят к отправке волонтеры Москвы. В штабы приходят люди всех возрастов, некоторые – семьями.



В начале недели волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей привезли и распределили по приютам 40 собак. Они сразу отправились во второй гуманитарный рейс и доставили еще 37 собак в Центр воспроизводства Московского зоопарка. Животные будут находиться под круглосуточным наблюдением зоологов.

Сбор помощи для пострадавших продолжается в 14 штабах "Москва помогает" по всему городу. Так, один из них находится в Никольском храме в Покровском на Бакунинской улице, он работает каждый день до 18 часов.

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. 14 августа режим ЧС регионального уровня был объявлен в Белгородской области.