Дочь подвергшегося издевательствам ВСУ пенсионера заявила, что он в плену

Фото: телеграм-канал SHOT

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались ВСУ, сообщила РИА Новости, что ее отец жив и находится в плену у украинских военных.

Светлана Петренко выразила стопроцентную уверенность в том, что пенсионер в плену у ВСУ, так как противник выложил соответствующее видео с Григорьевым. Так, 17 августа на Rutube появился ролик, согласно которому человек за кадром на украинском языке спрашивает у пожилого мужчины, как тот себя чувствует, не захватывал ли его кто-то в плен и обижал ли его кто-то. На это мужчина сообщает, что он здоров, однако у него есть проблемы с ногами.

После этого человек за кадром потребовал предъявить документы. Тот, оглядываясь по сторонам, достает паспорт. Автор видео озвучивает, что мужчина является гражданином Украины, так как на документе изображен украинский флаг.

По словам дочери пенсионера, на данный момент у ее отца гражданство РФ, а украинский паспорт остался еще со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года.

"В 2014 году я забрала отца к себе из Макеевки, с Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать. Просто они зашли в дом к нам искали там чего-то и нашли этот старый паспорт", – объяснила девушка.

Ранее в телеграм-каналах начала распространяться видеозапись, на кадрах которой украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в приграничье Курской области. При этом на них были надеты каски с символикой СС. Солдаты ВСУ имитировали немецкий акцент и оскорбляли пенсионера, снимая происходящие на видео.

Это прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он подчеркнул, что организация выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти.

В свою очередь, следователи завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Они допросили родственников пенсионера, которые рассказали, что не знают о его местонахождении с 6 августа. В связи с его исчезновением сотрудники комитета также возбудили дело об убийстве.

