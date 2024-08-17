"Газета.ру": пропавший после издевательств ВСУ пенсионер был беженцем из Макеевки

Фото: телеграм-канал Mash

Пенсионер Александр Григорьев, над которым издевались военные ВСУ в Курской области, был беженцем из Макеевки в ДНР. Он переехал в Курскую область в 2014 году, сообщает "Газета.ру".

По данным издания, мужчина занимался огородом и ухаживал за птицами до вторжения украинских войск в российский регион.

Всю жизнь пенсионер работал шахтером под Донецком. Его жена умерла в 2012 году. В Гоголевке он проживал с дочкой и зятем. Как отметили односельчане пенсионера, мужчина был добрым и хорошим.

При этом о местонахождении Григорьева до сих пор неизвестно.

В телеграм-каналах начала распространяться видеозапись, на кадрах которой украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в приграничье Курской области. При этом на них были надеты каски с символикой СС. Солдаты ВСУ имитировали немецкий акцент и оскорбляли пенсионера, снимая происходящие на видео.

Это прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он подчеркнул, что организация выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти.

В настоящее время в Курской области продолжаются поиски пропавшего пенсионера. Для этого были привлечены все службы и волонтеры.

В свою очередь, следователи завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Они допросили родственников пенсионера, которые рассказали, что не знают о его местонахождении с 6 августа. В связи с его исчезновением сотрудники комитета также возбудили дело об убийстве.

