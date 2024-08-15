Дочь терпевшего издевки ВСУ мужчины в Курской области рассказала о его пропаже

Фото: телеграм-канал SHOT

Дочь потерявшегося пенсионера Курской области Александра Григорьева, над которым в Судже издевался солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в каске с символикой СС, в последний раз видела отца 6 августа.

В беседе с газетой "Известия" женщина рассказала, что отвезла его утром в Суджу и оставила там в квартире, после чего уехала, чтобы перевезти детей.

"А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали", – отметила она.

По словам женщины, она увезла детей в Курск, после чего планировала вернуться за отцом. Однако к тому моменту в квартире его уже не было.

Григорьева рассказала, что всю жизнь ухаживала за своим отцом и не знает, как ситуация могла обернуться таким образом. По ее словам, ей неизвестно, куда именно он ушел и по какой причине покинул квартиру. Женщина подчеркнула, что "его все равно найдут".

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого украинские военные, находящиеся в Курской области, будучи одетыми в шлемы с нацистской символикой издевались над пенсионером. Запись была опубликована в Интернете 15 августа, однако инцидент произошел за несколько дней до этого.

На эту ситуацию отреагировал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он объявил награду в пять миллионов рублей за поимку "бандеровских недобитков".

Кроме того, видео прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он подчеркнул, что организация выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти.