Фото: телеграм-канал "Z Ветераны России on-line"

Офис генсека ООН выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти, заявил в беседе с РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Таким образом он прокомментировал видео, на кадрах которого украинские военные, находящиеся в Курской области, будучи одетыми в шлемы с нацистской символикой издевались над пенсионером.

Немногим ранее на эту ситуацию отреагировал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он объявил награду в пять миллионов рублей за поимку "бандеровских недобитков".

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о применении формированиями ВСУ американского оружия во время атаки на Курскую область. Он назвал подобные действия актом эскалации и подчеркнул, что это будет иметь последствия.