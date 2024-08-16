СК завел дело о реабилитации нацизма после пропажи пенсионера, над которым издевались ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи завели уголовное дело о реабилитации нацизма после исчезновения пенсионера, над которым издевались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК РФ.

Накануне в телеграм-каналах начала распространяться видеозапись, на кадрах которой украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в приграничье Курской области. При этом на них были надеты каски с символикой СС. Солдаты ВСУ имитировали немецкий акцент и оскорбляли пенсионера, снимая происходящие на видео.

Во время предварительного следствия сотрудникам СК удалось установить личность этого пожилого мужчины. Им оказался Александр Григорьев. Следователи допросили его родственников, которые рассказали, что не знают о его местонахождении с 6 августа.

В связи с его исчезновением сотрудники комитета также возбудили уголовное дело об убийстве. Его объединили в одно производство с делом о реабилитации нацизма.

Ранее видео с издевательствами прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он подчеркнул, что организация выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти.

В настоящее время в Курской области продолжаются поиски пропавшего пенсионера. Для этого были привлечены все службы и волонтеры.

Бои между российскими и украинскими военнослужащими продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР. Также, по последним данным, в регионе погибли не менее 12 мирных жителей. При этом более 140 человек, включая 10 детей, пострадали и были госпитализированы.