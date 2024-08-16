16 августа, 15:16Происшествия
Более 140 человек поступили в больницы с начала обстрелов ВСУ Курской области
Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"
Более 140 человек, включая 10 детей, пострадали и поступили в медицинские учреждения с 6 августа после обстрелов Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио замглавы Минздрава региона Павла Алименко.
По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая помощь. В больницах достаточно мест, дефицита лекарств, медицинских изделий и предметов первой необходимости нет.
"Мы находимся в постоянном взаимодействии с министерством здравоохранения РФ, Федеральным центром медицинских катастроф и другими ведомствами для обеспечения необходимой оперативной работы", – сказал замминистра.
Как уточнил Павел Алименко, экстренная помощь оказывается в полном объеме, в Курскую область прибыли отряды медработников в количестве более 400 человек.
По последним данным, в регионе погибли не менее 12 мирных жителей.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.
С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР.
Вместе с тем, по словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, российские войска контролируют обстановку на курском направлении. В целом обстановка там нормальная, идет интенсивная работа по уничтожению подразделений ВСУ, сказал он.
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