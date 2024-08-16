ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Всего за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 4 украинских бригад у 7 курских населенных пунктов. За сутки также были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS и две транспортно-заряжающие машины, добавили в ведомстве.

Кроме того, уничтожены мобильные группы противника, которые пытались проникнуть вглубь российской территории.

Потери ВСУ за неделю в зоне СВО составили до 14 560 военных. Также было уничтожено 43 танка и 265 боевых бронированных машин ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

В регионе уже погибли не менее 12 мирных жителей, а ранения от атак со стороны ВСУ получил еще 121 человек.