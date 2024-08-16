Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade via AP

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю в зоне СВО составили до 14 560 военных, сообщает Минобороны РФ.

Так, ВСУ потеряли до 2 765 военнослужащих в районе подразделений российской группировки войск "Север", 3 450 человек в районе группировки "Запад", 3 825 солдат в районе Южной группировки, 3 195 в районе группировки "Центр" и до 770 – "Восток". Также ВСУ потеряли до 555 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр".

Общие потери украинцев в технике составили 43 танка и 265 боевых бронированных машин. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих.

Ранее оборонное ведомство рассказало, что российские ПВО сбили 5 украинских БПЛА над Черным морем. Также были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крыма.

