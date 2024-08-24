Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению российских военнопленных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военных из украинского плена. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Россия добилась обмена 115 военных, попавших в плен ВСУ на курском направлении. Украинская сторона, в свою очередь, также получила 115 военнопленных. Представители ОАЭ выступили посредниками в переговорах.

Москалькова поздравила матерей и жен, отцов, братьев и друзей военных, вернувшихся в Россию. По ее словам, военнослужащим предстоит пройти реабилитацию, а при необходимости и лечение.

Омбудсмен добавила, что сотрудники ее аппарата ежедневно поддерживали связь с родственниками российских военных, которые обратились к уполномоченному за помощью.