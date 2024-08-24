24 августа, 18:48Политика
Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению российских военнопленных
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военных из украинского плена. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Россия добилась обмена 115 военных, попавших в плен ВСУ на курском направлении. Украинская сторона, в свою очередь, также получила 115 военнопленных. Представители ОАЭ выступили посредниками в переговорах.
Москалькова поздравила матерей и жен, отцов, братьев и друзей военных, вернувшихся в Россию. По ее словам, военнослужащим предстоит пройти реабилитацию, а при необходимости и лечение.
Омбудсмен добавила, что сотрудники ее аппарата ежедневно поддерживали связь с родственниками российских военных, которые обратились к уполномоченному за помощью.
РФ вернула из плена ВСУ 115 военнослужащих