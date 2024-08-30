Посол Мирошник: военных из РФ в плену на Украине начинали кормить лишь перед проверкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские военные, которые оказались в плену на Украине, рассказали о жестоком обращении с ними. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, он неоднократно встречался с прошедшими плен людьми. Мирошник привел в пример человека, который был возвращен в Россию по обмену и сообщил, что пленных переставали избивать и начинали нормально кормить только перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.

Посол подчеркнул, что сейчас российская сторона документирует все подобные случаи.

"Сейчас с ребятами работают медики и следственные органы. Эти данные собирает СК и подразделение министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны", – отметил Мирошник, добавив, что данные факты будут представлены мировому сообществу, но "только тому, которое будет слышать это".

Россия ранее добилась обмена 115 военнослужащих, попавших в плен ВСУ в результате боев в Курской области. Украина, в свою очередь, вернула своих 115 бойцов. Сначала российских солдат доставили в Белоруссию, где у них появилась возможность связаться с близкими.

Работа по возвращению российских военных из украинского плена будет продолжена, пообещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Освобожденные военнослужащие прилетели в Россию в ночь на 25 августа.

