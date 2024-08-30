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Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично прокомментировал сообщения об уничтожении истребителя F-16 из украинской ЗРК Patriot.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила ранее, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса украинскими силами из-за дискоординации между подразделениями.

"Достойное начало для нового "ундерваффе" в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой", – написал Мирошник в своем телеграм-канале.

О потере Киевом первого истребителя F-16 сообщили американские СМИ 29 августа. Первоначально сообщалось, что причиной крушения якобы стала ошибка пилота.

В ВСУ подтвердили, что во время инцидента погиб летчик Алексей Месь, который ранее обучался на F-16.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Украина не направляла США запросы по поводу оказания ей помощи в связи с уничтожением истребителя.