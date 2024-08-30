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В МИД РФ прокомментировали уничтожение F-16 из ЗРК Patriot на Украине
Фото: 123RF/jvdwolf
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично прокомментировал сообщения об уничтожении истребителя F-16 из украинской ЗРК Patriot.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила ранее, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса украинскими силами из-за дискоординации между подразделениями.
"Достойное начало для нового "ундерваффе" в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой", – написал Мирошник в своем телеграм-канале.
О потере Киевом первого истребителя F-16 сообщили американские СМИ 29 августа. Первоначально сообщалось, что причиной крушения якобы стала ошибка пилота.
В ВСУ подтвердили, что во время инцидента погиб летчик Алексей Месь, который ранее обучался на F-16.
В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Украина не направляла США запросы по поводу оказания ей помощи в связи с уничтожением истребителя.
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