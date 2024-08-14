ВСУ признали гибель пилота МиГ-29 на боевом задании

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Пилот Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитан Александр Мигуля, погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения 40-й бригады тактической авиации ВСУ.

Обстоятельства гибели 27-летнего летчика не уточняются, указана лишь дата – 12 августа. По данным украинской бригады, он был командиром авиационного звена эскадрильи, всего пилот совершил свыше 160 боевых вылетов на истребителе МиГ-29 и был удостоен орденов "За мужество" 2-й и 3-й степени.

В июле российские силы уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме базирования, а также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса. Позднее, в ночь на 14 августа, Вооруженные силы РФ сбили 117 украинских беспилотников самолетного типа и 4 ракеты "Точка-У".

