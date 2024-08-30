Депутат Рады Безуглая: истребитель F-16 был сбит из украинского ЗРК Patriot

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Истребитель F-16 был сбит ракетой украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Марьяну Безуглую.

По ее словам, это произошло в результате дискоординации между украинскими подразделениями.

О потере Киевом первого истребителя F-16 стало известно 29 августа. По информации зарубежных СМИ, причиной крушения истребителя якобы стала ошибка пилота.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что во время инцидента погиб летчик Алексей Месь, который ранее обучался на F-16.

В Пентагоне не стали комментировать сообщения о потере Украиной первого F-16, добавив, что Киев не направлял США запросы по поводу оказания ему помощи в связи с произошедшим.