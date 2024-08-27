Зеленский заявил, что ВСУ сбивали ракеты ВС РФ истребителями F-16

Фото: ТАСС/Zuma/Staff Sgt. Monica Roybal

ВСУ 26 августа применили западные истребители F-16 и якобы сбивали ими российские ракеты и дроны. Об этом на пресс-конференции заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Зеленский поблагодарил партнеров за поставки F-16 и отметил, что этой техники недостаточно. По словам украинского лидера, нужно еще тренировать пилотов. Также он не уточнил число задействованных F-16 и аэродромов, откуда они взлетали и куда приземлялись.

Утром 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате удара поражены электроподстанции, газокомпрессорные станции в 12 областях страны. Также были сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

В свою очередь, Зеленский подтвердил атаку российской армии по объектам Украины и назвал ее одной из самых массированных.