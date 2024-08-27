Российские военные нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по критически важной аэродромной инфраструктуре Украины в ночь на 27 августа, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на министерство обороны России.

При атаке российские силы использовали высокоточное оружие. В частности, ВС РФ применили для этого ракеты "Кинжал" и ударные беспилотные летательные аппараты. Все цели были успешно поражены, подчеркнули представители ведомства.

В ночь на 27 августа дежурные средства ПВО России также уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, которые пролетали над двумя российскими регионами. Так, три дрона были сбиты над Белгородской областью, оставшиеся два – над Курской областью.

Кроме того, российские бойцы группировки войск "Днепр" сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на морское побережье Днепровского лимана на Кинбурнской косе в Херсонской области. Для этого солдаты ВС РФ прибегли к противотанковым расчетам. Им удалось уничтожить два десантных катера ВСУ, которые пытались подплыть к берегу со стороны Очакова.