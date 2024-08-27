Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ поразила скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.

21 августа стало известно, что подразделения группировки войск "Центр" ВС России освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили более 630 военных.

По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, российские подразделения доминируют по всей линии боевого соприкосновения.