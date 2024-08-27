27 августа, 12:04Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ поразила скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.
21 августа стало известно, что подразделения группировки войск "Центр" ВС России освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили более 630 военных.
По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, российские подразделения доминируют по всей линии боевого соприкосновения.
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