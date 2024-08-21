Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве заявили, что за сутки ВС РФ нанесли поражение войскам 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка ДНР. Также были отражены шесть контратак ВСУ.

Общие потери противника за сутки на этом направлении составили более 630 военных. Также украинские войска лишились бронемашины "Казак", 12 автомобилей, двух 155-миллиметровых гаубиц, 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" и орудия Д-20 того же калибра, а также гаубицы "Мста-Б" и четырех гаубиц Д-30.

Ранее российские войска той же группировки войск освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское. Населенный пункт, расположенный в ДНР, за время нахождения под контролем Украины был переименован киевским режимом в Нью-Йорк.

