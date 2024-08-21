Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Артемова в ДНР

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским бойцам, участвующим в СВО. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Глава ведомства поздравил солдат 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Артемово в Донецкой Народной Республике.

"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на александро-калиновском направлении. В результате ваших решительных действий противник несет потери и отступает дальше на Запад", – говорится в телеграмме министра.

Белоусов также поздравил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, которая выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, шаг за шагом приближая день полного освобождения Донбасса от противника.

Более 4 тысяч военных бригады были награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

В заключение Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность стране и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи.

19 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделение группировки российских войск "Центр" освободило один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово, расположенный в ДНР. В этот же день стало известно, что российские военнослужащие также освободили железнодорожную станцию Выемка.

Накануне бойцы РФ из группировки войск "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.