Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным министерства, подразделению "Южной" группировки войск удалось улучшить свое тактическое положение. Также подразделение группировки российских войск "Центр" освободило один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово, расположенный в ДНР.

Накануне Вооруженные силы РФ освободили Свиридоновку в ДНР. Это удалось сделать группировке войск "Центр", которая не только добилась успехов на данном направлении, но и смогла нанести поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка в ДНР.

Также группировка российских войск "Центр" освободила населенный пункт Сергеевка в ДНР. При этом потери ВСУ за неделю в зоне СВО составили до 14 560 военных. Также было уничтожено 43 танка и 265 боевых бронированных машин ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих.

