Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили Свиридоновку в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, группировка войск "Центр", которая добилась успехов на данном направлении, смогла нанести поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки в ДНР.

Кроме того, российским военным удалось отразить две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.

В связи с этим противник потерял свыше 500 солдат, две боевые бронемашины, пять автомобилей, 155-милиметровую американскую гаубицу М777, 152-милиметровую гаубицу Мста-Б, три 122-милиметровые самоходные артустановки "Гвоздика", три 122-милиметровые гаубицы Д-30, две 100-милиметровые пушки "Рапира" и радиолокационную американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее группировка российских войск "Центр" освободила населенный пункт Сергеевка в ДНР. Кроме того, за неделю также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка.

При этом потери ВСУ за неделю в зоне СВО составили до 14 560 военных. Также было уничтожено 43 танка и 265 боевых бронированных машин ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих.

