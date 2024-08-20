ВС РФ из РСЗО "Торнадо" уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России с помощью расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" уничтожили колонну техники украинских солдат (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВСУ обнаружил оператор разведывательного БПЛА ВС РФ в лесном массиве, уточнили в ведомстве. Колонна состояла из трех единиц техники и около 20 человек личного состава.

После ее сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы противника в данном районе координаты были переданы расчету, который и нанес огневое поражение, добавили в МО РФ.

Сражения в Курской области между российскими и украинскими военными продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

20 августа ВС РФ остановили продвижение украинских военных на всей территории Курской области. Российскими солдатами были уничтожены основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны.Сейчас они занимаются зачисткой населенных пунктов от украинских формирований.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что приказ о нападении ВСУ на территорию России был отдан не украинским лидером Владимиром Зеленским, а властями США. Аналогичную мысль высказывал и помощник президента РФ Николай Патрушев.