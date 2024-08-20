Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие из группировки войск "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ удалось ликвидировать крупную группировку войск Украины на указанном участке. Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 585 солдат, а также три танка и два автомобиля. При этом подразделение группировки войск "Центр" смогло нанести поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Калиново ДНР.

Также российские силы уничтожили на данном участке 155-мм американскую гаубицу М777, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Первым об освобождении поселка Нью-Йорк заговорил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, ВСУ в связи с этим отступили в сторону села Нелеповка, а ВС РФ начали зачистку освобожденного населенного пункта.

Кроме того, Вооруженным силам РФ на этой неделе удалось освободить Свиридоновку и железнодорожную станцию Выемка в ДНР.

