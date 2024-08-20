Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ уничтожили командный состав и военнослужащих одной из бригад ВСУ в Сумской области, ударив по пункту управления и складу вооружения в Глухове, сообщает Минобороны.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесен ночью 20 августа экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России. Он пришелся по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Накануне российские военнослужащие освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР. Подразделению "Южной" группировки войск удалось улучшить свое тактическое положение. Также подразделение группировки российских войск "Центр" освободило один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово, расположенный в ДНР.

Днем ранее Вооруженные силы РФ освободили Свиридоновку в ДНР. Это удалось сделать группировке войск "Центр", которая не только добилась успехов на данном направлении, но и смогла нанести поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка в ДНР.

Также группировка российских войск "Центр" освободила населенный пункт Сергеевка в ДНР. При этом потери ВСУ за неделю в зоне СВО составили до 14 560 военных. Также было уничтожено 43 танка и 265 боевых бронированных машин ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих.

